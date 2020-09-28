أول تعليق من السعودية على حرب أرمينيا وأذربيجان: نشعر ببالغ القلق

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن بالغ قلقها إزاء تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، حثت حكومة المملكة الطرفين على وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضافت حكومة المملكة: "نتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان.

Advertisements

ودخلت الاشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، اليوم الثاني على التوالي، مع ورود أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 39 جنديًا، واتهامات متبادلة بين الجانبين باستخدام المدفعية الثقيلة.

وأعلن حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، أن بلاده تعتبر تفاقم الوضع الحالي في منطقة كاراباخ بمثابة "الحرب الوطنية".

وأضاف حاجييف، الذي يشغل منصب قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية الأذربيجانية: "بالنسبة لشعبنا هذه حرب وطنية. تحدث مثل هذه الأحداث في مصير كل دولة. وفي مثل هذه اللحظات نود أن نرى الموقف الحقيقي لمختلف الدول".