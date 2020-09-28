نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الاتحاد الأوروبي على المعارك في إقليم ناغورنو كاراباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الاتحاد الأوروبي، على المعارك في منطقة ناغورني قره باغ، محذرًا من أن التصعيد الخطير يهدد استقرار المنطقة.

وكشف المتحدث باسم شؤون الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو، أن خبراء عسكريين من تركيا "يقاتلون جنباً إلى جنب" مع أذربيجان التي قالت يريفان إنها تستخدم أيضاً أسلحة تركية من بينها طائرات مسيرة وحربية.

واتهمت وزارة الخارجية الأرمنية، تركيا رسميًا بتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان، مضيفة أن تركيا لها "وجود مباشر على الأرض".

وقد هاجمت أذربيجان، أمس الأحد، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

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وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.