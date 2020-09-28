تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد التوجه نحو توسيع العضويات في الفترة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم الأعضاء الاحتياطيين من الأحزاب الـ26، الممثلين فيها، كأعضاء أساسيين، للاستفادة منهم في أنشطة التنسيقية التي تتوسع يوما بعد يوم. ومن المرتقب أن تبدأ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة المقبلة، التوسع في ضم أعضاء جدد، في هذه التجربة المتفردة، التي تثبت لمصر كلها، أنه في وقت ما، هناك كيان قادر على الدفع بالشباب للمستقبل، ودحر المغرضين والمحبطين.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الكيان يواصل الصعود والانتشار، وأن إضافة أعضاء جدد من الأحزاب والتيارات السياسية، تتبعه دورات تدريبية على كل الأدوات التي يستخدمها صانع القرار في الدولة المصرية سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي.
وأشارت التنسيقية إلى أن البلاد تشهد لأول مرة، وجود كيان يهدف لصقل مهارات الشباب من كل التيارات السياسية والأحزاب والتيارات الفكرية، لبناء قدراتهم تمهيدا للدفع بهم في عملية صناعة القرار، والمشاركة في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته.
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