كيفية الحصول على تصريح السفر السعودي عبر منصة أبشر 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط طلب تصريح استثناء للسفر الدولي للسعودين وآلية ذلك، ويتوجب أن يكون العاملين السعوديين في وظائف دائمه لدي مؤسسات عامة أو خاصة، حيث يقوم بالبحث الكثير من داخل المملكة العربية السعودية عن ما هي الاجراءات ألازم القيام بها حتي يحصل علي تصريح السفر خارج المملكة، وسعت السعودية جاهدة في تجهيز حالتها لتمكن مواطنيها من الحصول علي إذن السفر، وقد وضعت وزارة الداخلية قوانين وشروط واحدة لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وأكدت علي ضرورة الالتزام الشروط المعقودة عند عمل إجراءات الخروج من المملكة، وتم السماح لفئات معينة و ففئات أخري لم يسمح لها بالخارج حدود بلاد في الوقت الحالي .

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط ألازم تواجدها في موظفي المملكة، الذين يريدون الحصول علي تصريح السفر، وتكون الشروط كالاتي :

يشترط أن يكون المتقدم للحصول علي تصريح السفر، ليس لديه القدرة على التواصل مع المنشأة، التي يعمل لديها عن بعد .

يجب أن يكون المتقدم موظفًا يعمل لدى إحدى المؤسسات أو المنشآت داخل المملكة، بصورة دائمة .

يشترط أن يكون عاملًا برفقة المنشأة التي ينتمي إليها، من قبل وصول جائحة كورونا إلى المملكة، والتي دعت إلى غلق كافة المنافذ بها .

يجب علي المستفيد من الخدمة أن يصدر خطابًا موجهًا من المنشأة التي يعمل بها ، متضمنًا كلًا من البيانات الأتية (اسم الموظف مقدم الطلب، والمسمى الوظيفي للموظف، وتاريخ التحاقه بالوظيفة لدى المؤسسة، بيان توضيحي يثبت عدم قدرة الموظف على التواصل مع المؤسسة عن بعد لأغراض العمل)، كما انه يجب أن يحصل الموظف على مصادقة رسمية من سفارة دولته داخل السعودية، أو السفارة التي تتبعها المؤسسة التي يعمل لديها داخل المنشأة، على الخطاب الذي منحته له المؤسسة .

طريقة الحصول على تصريح السفر السعودي

وحتي يتمكن الموظف الحصول علي تصريح السفر عبر منصة أبشر يجب اتباع الخطوات التالية :

يجب علي المتقدم الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكتروني . اختر من الصفحة الرئيسة، أبشر أفراد . قم بالضغط علي خانة خدماتي . عليك بالنقر أيقونة جواز السفر . اختر مركز الرسائل والطلبات للجوازات السعودية. قم بالضغط علي زر طلب جديد . اختر المديرية العامة للجوازات . اضغط علي أيقونة خدمة تصريح السفر الاستثنائي . و أخيرا عليك إرسال ما يؤكد على سبب السفر، ثم اضغط علي أيقونة ارسال .

وفي ختام مقالنا نكون قد أوضحنا ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من شروط و آلية الحصول علي تصريح السفر بما يفيد ويخدم رعايا المملكة .