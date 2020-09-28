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39 قتيلا على الأقل خلال 24 ساعة من مواجهات قره باغ

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عبير العدوى 2020-09-28 14:55 0 تبليغ

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قتل 39 شخصًا على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية من المواجهات العنيفة بين الانفصاليين الأرمينيين والجيش الأذربيجانى فى قره باغ، وسط مخاوف من أن تؤدى هذه المواجهات إلى اندلاع حرب مفتوحة بين أرمينيا وأذربيجان.

وأعلنت وزارة الدفاع فى قره باغ، اليوم الإثنين، مقتل 32 مسلحاً منذ صباح الأحد وبداية المواجهات فى المنطقة الانفصالية، والتى يقطنها غالبية من الأرمينيين.

كما لقى خمسة مدنيين أذربيجانيين ومدنيان أرمينيان من قره باغ مصرعهم، وفقاً لحصيلة أُعلن عنها الأحد.
بينما لم تعلن أذربيجان عن خسائرها العسكرية، وسط توقعات بأن تكون الخسائر أكثر من ذلك بكثير، حيث يؤكد كل طرف أنه ألحق مئات الخسائر بالطرف الآخر، ونشر الجانبان صورًا لدبابات مدمرة. 

وأكدت العاصمة الأذربيجانية باكو أنها قتلت 550 مسلحًا معاديًا، فيما أوردت يريفان عاصمة أرمينيا أنها أودت بأكثر من 200 قتيلاً.

وقالت وزارة الدفاع فى أذربيجان، البلد القوقازى الذى أنفق بسخاء على التسلح فى السنوات الأخيرة بفضل الثروة النفطية، إن قواتها "قصفت مواقع العدو بالصواريخ والمدفعية والطيران، وسيطرت على عدة مواقع استراتيجية فى ضواحى قرية تاليش".

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وأثارت هذه المعارك، وهي الأكثر دموية منذ عام 2016، قلقاً دولياً، حيث دعت الأمم المتحدة وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة بشكل خاص إلى وقف فورى لإطلاق النار.

واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأحد أذربيجان بـ"إعلان الحرب" على شعبه، فيما توعده الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف بـ"الانتصار".

وأبدت تركيا دعمها الكامل لأذربيجان، واتهمت يريفان أنقرة بالتدخل السياسى والعسكرى فى الصراع، مشيرة إلى أنها ترسل مرتزقة وأسلحة تركية.

وقال رئيس قره باغ، أرايك هاروتيونيان، مساء الأحد، إن "تركيا تقاتل ضد قره باغ وليس فقط أذربيجان" مشيراً إلى وجود "مروحيات تركية وطائرات إف -16 وقوات ومرتزقة من دول مختلفة".

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