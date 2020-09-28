الارشيف / أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يندد بالتدخلات الخارجية فى نزاع قره باغ

0 نشر
بسنت فاروق 2020-09-28 14:31 0 تبليغ

Advertisements

وأفاد المتحدث باسم شؤون الاتحاد الأوروبى الخارجية بيتر ستانو أن "أى تدخل خارجى فى هذا النزاع غير مقبول" واصفا إياه بـ"التصعيد الخطير" الذى يهدد استقرار المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الأرمنية اتهمت تركيا رسمياً اليوم بتقديم دعم عسكرى مباشر لأذربيجان، مضيفة أن تركيا لها "وجود مباشر على الأرض".

وأضافت أن خبراء عسكريين من تركيا "يقاتلون جنباً إلى جنب" مع أذربيجان التى قالت يريفان إنها تستخدم أيضاً أسلحة تركية من بينها طائرات مسيرة وحربية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يندد بالتدخلات الخارجية فى نزاع قره باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا