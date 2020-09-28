المعارضة التركية تفضح حكومة أردوغان: أنقرة أرسلت سلاحا ومرتزقة لـ أذربيجان

أكد حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، اليوم الاثنين، أن أنقرة أرسلت سلاحا ومرتزقة لأذربيجان.

وبدوره، هاجم الحزب الحاكم في تركيا تصريحات المعارضة في هذا الشأن؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الاثنين، الانضمام إلى أذربيجان في الصراع ضد أرمينيا.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قال آكار: "نقف إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين في الدفاع عن أراضيهم"، مطالبا أرمينيا بالانسحاب من منطقة ناغورنو كاراباخ.

وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الاثنين، أن خبراء عسكريين أتراك يقاتلون جنبا إلى جنب مع أذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ.

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ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت الوزارة، إن تركيا تزود أذربيجان بالطائرات الحربية والمسيرة.

هذا، وأعلن سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مسلح من الشمال السوري إلى أذربيجان.

وأضاف السفير الأرميني، أن المسلحين السوريين يشاركون في العمليات القتالية بإقليم ناغورني كاراباخ.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أمس، الأحد، أن الدفعة الأولى من مقاتلي الفصائل السورية التابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصلت إلى أذربيجان لدعمها، وسط اشتعال الأوضاع مع أرمينيا.