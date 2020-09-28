لا تزال المملكة العربية السعودية تسجل انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ تفشي الوباء 333648 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 841 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 317846 حالة. Advertisements فيما سجلت الصحة 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4712 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11090 والحالات الحرجة 1034 حالة. وكانت المملكة العربية السعودية سجلت أمس، الأحد، انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وبلغت الحالات 403 إصابات جديدة، وهي الحصيلة اليومية الأدنى من أكثر من 5 أشهر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 455 إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.