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الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه وخيبة أمله إزاء استقالة رئيس وزراء لبنان

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 أعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم /الإثنين/ عن خيبة أمل الاتحاد وقلقه إزاء استقالة رئيس الوزراء المكلف في لبنان مصطفى أديب، وخاصة إزاء الظروف التي أدت به إلى اتخاذ قراره.

وشدد المسؤول الأوروبي - في بيان صدر اليوم وأوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - على ضرورة أن يبذل القادة السياسيون في لبنان قصارى جهدهم لتشكيل حكومة في الوقت المناسب، قادرة على مواجهة التحديات.

وأعاد بوريل التأكيد على أن تشكيل الحكومة اللبنانية سريعًا يعد أمرًا حاسمًا لإبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تشتد الحاجة إليها في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد.

وأثارت استقالة أديب موجة قلق وإحباط دوليين، خاصة من قبل فرنسا صاحبة المبادرة الرئيسية الهادفة إلى "إنقاذ لبنان من الانهيار".

ويواجه لبنان أزمات اقتصادية و اجتماعية ومالية وإنسانية حادة يُضاف إليها تفشي وباء وإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر الذي طال مرفأ العاصمة في 4 أغسطس الماضي.

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