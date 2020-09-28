الدفاع الأرمنية: جيش قره باغ صد هجوما بالدبابات من قبل القوات الأذربيجانية

قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قوات جمهورية قره باغ غير المعترف بها صدت هجوما بدبابات شنه اليوم الاثنين في المنطقة الجيش الأذربيجاني.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، في بيان عبر "فيسبوك": "شن العدو هجوما بالدبابات في الاتجاه الجنوبي الشرقي، لكن جيش الدفاع لقره باغ صده بنجاح ودمر 10 مدرعات أذربيجانية. الأعمال القتالية تستمر".

واندلعت صباح أمس الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

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وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ"، فيما أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، فرض الأحكام العرفية في البلاد مع تعبئة عسكرية جزئية.