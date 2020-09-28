أول رد من البحرين بعد تصريحات قطر عن غزو الدوحة

دعا وزير الخارجية البحريني السابق خالد بن أحمد آل خليفة، الأمين العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى وضع حد للكذب والهذيان الذي تتبعه قطر في تصريحاتها عن دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب.

وعلق بن أحمد على ما زعمه وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، بأن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين كانوا يخططون لغزو قطر على مرحلتين، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ألا يتوجب على الأمين العام لمجلس التعاون أن يسعى لوضع حد لهذا الكذب والهذيان المتكرر ؟".

ولا تزال قطر تواصل سياسة المراوغة والأكاذيب، ففي الوقت الذي تزعم فيه سعيها إلى المصالحة مع دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، خرج أحد وزرائها وزعم أن الدول المقاطعة خططت لغزوها.

وادعى خالد بن محمد العطية، أن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين كانوا يخططون لغزو قطر على مرحلتين.

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وزعم العطية، في مقابلة له مع إحدى القنوات الموالية للحكومة القطرية، أنه كان هناك تخطيط لغزو قطر "بني على مرحلتين"؛ وهما "الحصار" للضغط على الشعب على اعتبار أنه قد يكون هناك تأثير مباشر على الشارع القطري، والمرحلة الثانية وهي "الغزو العسكري"؛ على حد قوله.

وواصل العطية مزاعمه بالقول إن النية المبيتة للدول المقاطعة لقطر هي "الغزو وليس الحصار"، مضيفا أن "معرفة نتائج الحصار وهي أمور واضحة بالنسبة لنا، وكل المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتوفرة لدينا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه كان هناك تخطيط للغزو".

جدير بالذكر أنه في 5 يونيو 2017، فرضت مصر والسعودية والإمارات والبحرين المقاطعة العربية تجاه قطر، نظرا لدعم الدوحة للإرهاب.