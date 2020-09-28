إصابة المراقب العام للإخوان المسلمين في الاردن بكورونا

دوت الخليج :- قالت معلومات ان المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المهندس عبدالحميد ذنبيات اصيب بفيروس كورونا . واشارت المعلومات : ان هناك شخصا آخر اصيب بالفيروس من داخل الجمعية .

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