خارجية إيران تتبرأ من ممثل خامنئى : نرفض هجومه على سيستانى العراق

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، رفضها الكامل للهجوم الذى شنه ممثل المرشد الإيرانى على خامنئى، على المرجع الأعلى للطائفة الشيعية فى العراق على السيستانى، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية.





وكان حسين شريعتمدارى، ممثل المرشد الإيرانى على خامنئى، أعرب عن غضب خامنئى من التطورات فى العراق، واتخاذ موقف ضد السيستانى.

وفى مقال بصحيفة "كيهان" الإيرانية، توجه شريعتمدارى للمرجع الدينى الأعلى فى العراقى على السيستانى، بشأن موضوع الانتخابات العراقية، محتجًا على دعوة السيستانى مؤخرًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة فى العراق خلال اجتماعه مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جين بلاسخارت.

ودعا ممثل خامنئى، السيستانى إلى تصحيح موقفه وإعلان أنه لا ينبغى أن تكون هناك مراقبة من الأمم المتحدة للانتخابات العراقية.

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وأثارت مقالة ممثل خامنئى غضبًا بين الطوائف العراقية كافة، بما فيها الطائفة الشيعية الموالية لإيران، معتبرين أن موقف شريعتمدارى هو فى الواقع انعكاس لموقف خامنئى، وأن خامنئى أراد أن يعبر عن غضبه من موقف السيستانى من خلال ممثله.