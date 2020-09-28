- 1/2
- 2/2
وكان حسين شريعتمدارى، ممثل المرشد الإيرانى على خامنئى، أعرب عن غضب خامنئى من التطورات فى العراق، واتخاذ موقف ضد السيستانى.
وفى مقال بصحيفة "كيهان" الإيرانية، توجه شريعتمدارى للمرجع الدينى الأعلى فى العراقى على السيستانى، بشأن موضوع الانتخابات العراقية، محتجًا على دعوة السيستانى مؤخرًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة فى العراق خلال اجتماعه مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جين بلاسخارت.
ودعا ممثل خامنئى، السيستانى إلى تصحيح موقفه وإعلان أنه لا ينبغى أن تكون هناك مراقبة من الأمم المتحدة للانتخابات العراقية.
وأثارت مقالة ممثل خامنئى غضبًا بين الطوائف العراقية كافة، بما فيها الطائفة الشيعية الموالية لإيران، معتبرين أن موقف شريعتمدارى هو فى الواقع انعكاس لموقف خامنئى، وأن خامنئى أراد أن يعبر عن غضبه من موقف السيستانى من خلال ممثله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خارجية إيران تتبرأ من ممثل خامنئى : نرفض هجومه على سيستانى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.