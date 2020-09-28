إيران تحذر أرمينيا وأذربيجان من إطلاق أى قذيفة نحو أراضيها

وقال نائب قائد قوى الأمن الداخلى الإيرانى العميد قاسم رضائى، إن "أحد مطالبنا الجادة كبلد جار للبلدين هو حل وتسوية القضية عبر المفاوضات"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف العميد رضائى، بحسب "سبوتنيك"، أن "الاشتباكات اشتدت بين البلدين خلال الأيام الأخيرة وهما يتبادلان إطلاق النيران، نحن نرصد هذا الأمر وحتى إننى وجهت صباح اليوم رسالة لحرس الحدود فى الطرفين".

وتابع نائب قائد قوى الأمن الداخلى الإيرانى: "نطلب من البلدين حل وتسوية القضايا عبر المفاوضات والعمل على إرساء الهدوء والاستقرار، نحن بطبيعة الحال نرصد تبادل إطلاق النيران ونعتبر هذه الاشتباكات بأنها لا تخدم مصلحة أى من البلدين ومن الممكن أن يستغل الآخرون هذه القضية الحاصلة.

وقال العميد رضائى : "نحن بطبيعة الحال نحذر بأن لا يتم خلال تبادل النيران إطلاق أى قذيفة نحو أراضينا، لقد وقعت قذيفتا هاون قرب حدودنا عن طريق الخطأ وقمنا بتنبيههم على ذلك ونأمل بإرساء الاستقرار فى هذه المنطقة".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين البلدين، فى وقت مبكر من صباح أمس الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع فى أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله فى قره باغ، وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمينى.

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فيما أعلنت أرمينيا عن التعبئة العامة فى البلاد لمن هم أقل من 55 عاما، لمواجهة التصعيد بمنطقة "قره باغ"، وكشفت وزارة الدفاع الأرمينية أيضا عن مقتل 16 جنديا لديها وإصابة أكثر من مئة آخرين فى إحصائية أولية.

يذكر أنه سبق وبدأ النزاع فى قره باغ فى فبراير عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورنى قره باخ للحكم الذاتى انفصالها عن جمهورية أذربيجان الإشتراكية السوفياتية.

وفى سياق المواجهة المسلحة التى جرت فى الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورنى قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها، ومنذ عام 1992، كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التى تجرى فى إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.