أرمينيا تطالب المحكمة الأوروبية بتدابير ضد أذربيجان

ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قالت المتحدثة باسم المحكمة الأوروبية: "تلقت المحكمة هذا الصباح طلبًا بإجراءات أولية من أرمينيا، ويجرى درسه"، موضحة أن الطلب جاء بموجب المادة 39 من نظام المحكمة، التى تسمح باتخاذ تدابير طارئة عند وجود خطر وشيك لأضرار يتعذر إصلاحها.
وقالت المحكمة فى بيان لها: "طلبت الحكومة الأرمنية من المحكمة إبلاغ الحكومة الأذرية بوقف الهجمات العسكرية على السكان المدنيين على طول خط التماس بين القوات المسلحة لأرمينيا وأستراخ، والكف عن استهداف المدنيين والممتلكات المدنية والمراكز السكنية".
وقتل 68 شخصًا على الأقل منذ أمس الأحد فى معارك بين الانفصاليين فى ناغورنى قره باغ المدعومين من أرمينيا، وقوات الجيش الأذرية، وفق حصيلة تم الإعلان عنها اليوم، وسط مخاوف من حرب مفتوحة بين باكو، ويريفان بسبب تدخلات تركيا التى تسعى لإشعال الموقف بين البلدين وإعلان دعم أذربيجان طمعًا فى التنقيب عن النفط فى منطقة جنوب القوقاز.
وتقطن منطقة ناغورنى قره باغ الانفصالية غالبية من الأرمن، وهى خارجة عن سيطرة باكو منذ حرب فى أوائل التسعينات، أسفرت عن 30 ألف قتيل.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان عضوان فى المجلس الأوروبى منذ 2001، وهى منظمة أوروبية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وسيادة القانون.
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