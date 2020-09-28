أفغانستان : ضبط 4 أطنان نترات صوديوم لصنع القنابل فى كابول

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، إنه تم ضبط هذه الكمية من المادة الكيمياوية فى شاحنة بالعاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، حيث تم القبض على السائق، لافتًا إلى استمرار التحقيقات حول الأمر.
ولم تشر الحكومة الأفغانية إلى مسؤولية جماعة مسلحة بعينها عن الشحنة.
وعلى الرغم من استخدام نترات الصوديوم فى الأسمدة والمواد الحافظة أيضًا، إلا أنها أصبحت مادة محظورة فى أفغانستان منذ أعوام بسبب استخدامها كسلاح تفخيخ قاتل فى العمليات الإرهابية.
وكانت المديرية الوطنية للأمن فى أفغانستان أعلنت، أمس الأحد، اعتقال 7 من أفراد تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة جلال آباد بشرق البلاد، بينهم رجل يُعتقد أنه مسؤول عن التخطيط لتفجيرات فى المناطق الحضرية.
وجاء فى بيان للمديرية، أن المجموعة كانت تخطط لاستهداف قوات الأمن الأفغانية أو شيوخ قبائل فى إقليم ننكرهار، شرق أفغانستان، الذى شهد عددًا من الهجمات التى شنها مسلحو داعش هذا العام، إضافة إلى ضبط سترات انتحارية وأسلحة ومتفجرات.
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