بوتين: سأطير إلى كوريا الجنوبية بعد أخذ اللقاح الروسي ضد كورونا

وقال بوتين ردا على دعوة نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن لزيارة سيول، حسبما نقله المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، "سوف آتي إلى كوريا الجنوبية.. سأحصل شخصيًا على اللقاح الروسي وأذهب".
وبحسب الإدارة الكورية، أشاد الرئيس الكوري الجنوبي بالتعاون النشط بين البلدين في بناء السفن ومجالات أخرى.
كما دعا مون نظيره الروسي إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق نتائج مبكرة في المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة في الخدمات والاستثمارات، وإنشاء منطقة صناعية متخصصة للشركات الكورية الجنوبية في إقليم بريمورسكي، وفي مشاريع ثنائية أخرى.
في وقت سابق من اليوم، أجرى بوتين ونظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، محادثة هاتفية وتبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الجنوبية، والتي يتم الاحتفال بها في 30 سبتمبر.
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