بسبب ليبيا .. شكر فرنسي لمصر على مباحثات الغردقة

عبرت فرنسا عن ترحيبها بالمحادثات الأمنية والعسكرية بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة، بينما أشادت الأمم المتحدة كذلك بالدور المصري في حل الأزمة الليبية، الساعي للتسوية مع الأطراف الدولية الأخرى.

قالت السفارة الفرنسية في ليبيا إنها ترحب بالمحادثات العسكرية الليبية في الغردقة، بينما اعتبرت البعثة الأممية إلى ليبيا أن المحادثات الليبية العسكرية بمصر استمرار لمحادثات اللجنة العسكرية 5+5 .

واجتمعت اليوم الإثنين، في مدينة الغردقة وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود، كما تتقدم البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

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وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

كما اعتبرت الخارجية الجزائرية إن حل الأزمة الليبية يكون من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها.

وذكرت الخارجية إنه جرى الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية.