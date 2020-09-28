ترامب: دفعت ملايين الدولارات كـ ضرائب.. وأنا الرئيس الوحيد الذي تنازل عن راتبه

وقال ترامب تقوم وسائل إعلام مغرضة مزيفة، مثلما حدث في انتخابات 2016، بإثارة ملف ضرائبي كنوع من الهراء وإشغال الناس بقضايا أخرى بمعلومات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لـ نية سيئة فقط.

ولقد دفعت عدة ملايين من الدولارات كضرائب ولكن كان يحق لي، مثل أي شخص آخر، الاستهلاك وائتمانات الضرائب.

وأضاف في تغريدة أخرى "أيضًا، إذا نظرت إلى الأصول غير العادية التي أمتلكها، والتي لا امتلكها وفقا لوسائل الاعلام المزيفة، فأنا أقل ديونًا للغاية - لدي دين ضئيل جدًا مقارنة بقيمة الأصول، والكثير من هذه المعلومات موجودة بالفعل في الملف، لكنني قلت منذ فترة طويلة إنني قد أفرج عن ........ البيانات المالية ، من الوقت الذي أعلنت فيه أنني سأترشح لمنصب الرئيس، تظهر جميع الممتلكات والأصول والديون".

"إنه بيان مثير للإعجاب للغاية ، ويظهر أيضًا أنني الرئيس الوحيد المسجل أتخلي عن راتبي السنوي البالغ 400 ألف دولار زائد راتبي الرئاسي!".