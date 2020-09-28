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أول تحرك دبلوماسي لأرمينيا ضد أذربيجان

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في أول تحركٍ أرميني  ضد خصمتها أذربيجان، قررت الحكومة الأرمينية مقاضاتها أمام المحاكم الدولية، بعد  نشوب معارك بينهما صباح أمس الأحد، وسقوط قتلى من العسكريين والمدنيين، بين الطرفين.

وطالبت حكومة أرمينيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتخاذ  تدابير قوية ضد أذربيحان، على ما تعتبره اعتدائها عليها عسكريًا وتوغلها في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بينهما.

فيما تعتبر أذربيجان إن أرمينيا هي من بدأت الهجوم وأن تحركها العسكري جاء للرد عليها.

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وتدعم أوروبا أرمينيا بينما تدعم تركيا أذربيجان، في عدائها، متجاوزة الأعراف الدبلوماسية، حيث أعلنت أنقرة أمس أنها تدعم باكو بكل الطرق الممكنة، وهو ما جعل أرمينيا تحذر تركيا من مغبة الاستمرار في إشعال الصراع.

وأمس خرج الرئيس التركي رجب أردوغان ليقول إن أرمينيا دولة معتدية، وإن بلاده لن تسمح بذلك، وأعلن وزير دفاعه خلوصي أكار إن بلاده لن تترك أذربيجان وحدها.

بينما بادرت روسيا للتهدئة بين الطرفين، وقام وزير الخارجية الروسي باتصالات مكثفة بين الجانبين المتصارعين للتهدئة وكذلك مع تركيا.

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