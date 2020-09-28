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هجوم بالصواريخ على مطار بغداد وسقوط ضحايا

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أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن حدوث هجوم على مطار العاصمة العراقية بغداد، وسقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم الإرهابي المجهول.

وذكرت الوسائل الإعلامية، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون جراء هجوم بالصواريخ سقطت في محيط المطار.

وأضافت التقارير الإعلامية، إن الضحايا سقطوا نتيجة ضرب المطار من جهات غير معلومة بصواريخ كاتيوشا.

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وأوضحت التقارير أن الصواريخ لم تسقط في أرض المطار المباشرة، ما يعني شللًا لحركة الطيران، ولكن في محيط المطار، على منزل خلف مطار بغداد.

وذكرت شبكة العربية وفق لمصادرها، إن الهجوم أخطأ هدفه ربما لأنه كان يستهدف بالأساس  مطار بغداد.

وفي الغالب تقوم ميليشيات شيعية موالية لإيران بإطلاق صواريخها وعملياتها الأـخرى ضد الحكومة العراقية، في عداء مباشؤ معها.

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