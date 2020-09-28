انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت عبر البوابة الالكترونية e.gov.kw والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكل المهتمين عبر موقعنا مصر فايف خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت، وهي من أهم الخدمات التي تحظى باهتمام في دولة الكويت، وذلك لانها تطبق نظاما الكترونيا متطورا تخضع فيه جميع الخدمات الحكومية له، من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على خدماتهم دون اهدار للوقت والجهد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت

أتاحت وزارة الداخلية بالكويت موقع البوابة الالكترونية e.gov.kw والتي تقدم خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور سواء للمواطن الكويتي أو المواطن غير الكويتي المقيم بالكويت، من خلال الرقم المدني.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت

لن يكون أمر معرفة مخالفات المرور بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالأمر الصعب أو المجهد، فقد استحدثت دولة الكويت ذلك النظام الالكتروني الذي يعرفك على مخالفاتك المرورية وأنت في المنزل دون الحاجة أن تتكبد عناء الوقوف في طوابير في مراكز الخدمة، ومن خلال رابط البوابة الالكترونية يستطيع الجميع معرفة المخالفات المرورية.

الرسوم الجديدة على الإقامات والزيارات بالكويت

Advertisements

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت

قم بالدخول إلى الادارة العامة للمرور في موقع البوابة الإلكترونية قم بادخال الرقم القومي،أو قم بادخال رقم لوحة السيارة. ستظهر على الشاشة المخالفات. تسطيع سداد قيمة المخالفات المرورية من خلال الموقع الالكتروني.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت على موقع وزارة الداخلية

إذا رغبت في معرفة المخالفات المرورية عليك فيمكنك الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية. قم باختيار المخالفات على الأفراد. قم باختيار النظام المروري. سجل الدخول من خلال الرقم القومي أو بالرقم الخاص بالمخالفة، أو الرقم الخاص بالهيئة الحكومية التابع لها السيارة، أو سجل من خلال رقم الشركة. قم بادخال رمز التحقق للتأكد أنك لست انسان آلي. قم بالضغط على “بحث”، ستظهر على الشاشة قيمة المخالفة سواء كانت على السائق، أو على المركبة.

روابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت للأفراد والشركات

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في الكويت للأفراد من هنا

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في الكويت للشركات من هنا

شاهد أيضا

رابط نتائج قياس 1440 .. طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية عبر موقع قياس الالكتروني qiyas.sa

نتيجة أبناؤنا في الخارج 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم بجميع الصفوف|إعرف نتيجتك برقم الجلوس أو برقم البطاقة