شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى الحديث" يكشف اشتعال الفتنة بين أيمن نور ومعتز مطر بعد انفراداته الأخيرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع العربي الحديث كواليس اشتعال نيران الفتنة بين الهاربين أيمن نور ومعتز مطر، بعد أن انفرد الموقع ببث مكالمة بين أيمن نور وقيادي إخواني، وكان محور الحديث يدور بينهم عن فشل الجماعة في تحقيق هدفهما في حشد المواطنين للمظاهرات.

وقال موقع العربي الحديث إن معتز مطر خرج على قناة "الشرق" الإرهابية التي تبث من تركيا، مهزوزا ومرتبكا، بعد الكشف عن إحدى المكالمات التي إنفرد بها "العربي الحديث"، والتي ظهر بها أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وقيادى من جماعة الإخوان، وكان محور الحديث يدور بينهما عن فشل الجماعة في تحقيق هدفهما في حشد المواطنين للمظاهرات، وتسببت تلك التسريبات في اشتعال الأزمة بين أيمن نور ومعتز مطر.

وكان العربي الحديث نشر مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الهارب أيمن نور وقيادي من جماعة الإخوان المسلمين، تحدث فيه عن فشل الجماعة في حشد المواطنين المصريين للنزول في مظاهرات وحراك ضد الحكومة المصرية، في دعوات التظاهر التي دعى إلها المقاول المصري محمد علي المقيم بالخارج.

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وجاء نص المكالمة بين أيمن نور والقيادي الإخواني عى الأرض في مصر كالآتي: أيمن نور:عايز أقولك إن في لبنان الحالة عظيمة جدًا.. لكن الحقيقة هي نكسة أو هي هزيمةالقيادي الإخواني:للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله.. بس احنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللي حصلأيمن نور:للأسف لأول مرة أشعر أننا في حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة

القيادي الإخواني مقاطعا نور: يا دكتور أنت والله ماقصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا هو اللي كان مخلينا نكمل لحد دلوقتي ، بس أنا مش عارف بعد اللي عمله محمد علي إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتي، أنا خايف بكره الصبح إن باقي الناس اللي بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكره يقول أنا هقفل صفحتي ولا هنسحب من الحراك، يعني احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.

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أيمن نور:أنا عايز أقولك فشلت وهزمت في المعركة الأولى فلا معركة أخرى لها قيمة