أخبار اليمن : 263 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

263 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

صعدت قوى العدوان من خروقاتها بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 263 خرقاً. 263 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةصعدت قوى العدوان من خروقاتها بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 263 خرقاً. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت تحليق طائرات حربية وتجسسية بأجواء كيلو16 والمدينة والمنظر والتحيتا وحيس والفازة والجبلية. وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً استهداف قوى العدوان لمدينة الدريهمي بتسع قنابل من طائرات تجسسية وارتكاب 56 خرقا لأكثر من ستمائة صاروخ وقذيفة و186 خرقا بالأعيرة النارية.

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