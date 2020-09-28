عاجل.. جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت مصادر دبلوماسية فى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن مجلس الأمن الدولى سيعقد جلسة طارئة غدًا الثلاثاء، لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة العربية الإخبارية منذ قليل.





يأتى ذلك وسط تصاعد المعارك بين أرمينيا وأذربيجان فى منطقة مرتفعات ناغورنى قرة باغ الانفصالية، وسط مساعى أذربيجان المدعومة من تركيا لاستعادة السيطرة على تلك المنطقة الحدودية التى تسكنها مواطنون من الأرمن.

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