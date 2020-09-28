إسبانيا : المحكمة العليا تؤيد عزل زعيم كتالونيا من منصبه

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أكدت المحكمة العليا الإسبانية وبالإجماع، حكمًا أصدرته المحكمة الإقليمية الكتالونية فى العام الماضى، وطعن فيه تورا، يقضى بأنه لا يجوز له شغل منصب عام لمدة 18 شهرا.

ومن المقرر أن يدفع تورا غرامة قدرها 30 ألف يورو ـ ما يعادل 35 ألف دولارـ ونقل منصبه كرئيس لوزراء الإقليم إلى نائبه بيرى أراجونيس.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن إجراءات نقل سلطاته لنائبه ستتم فى الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يترشح أراجونيس للانتخابات الجديدة فى مطلع 2021.