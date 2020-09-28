انفجار مصنع كيماويات بـ ووهان وسط الصين

أسفر انفجار في مصنع كيماويات بالقرب من مدينة ووهان بوسط الصين عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة واحد ، بحسب مسؤولين محليين.

وقع الانفجار في حوالي الساعة 2.15 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين في حديقة صناعية بمدينة تيانمن بوسط الصين، غرب العاصمة الإقليمية ووهان، عندما كانت معدات الشركة المصنعة قيد الاختبار.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما تتواصل جهود الإنقاذ، بحسب إشعار حكومي.

وتقول تقارير إعلامية أخرى إن المصنع الكيماوي تلقى شكاوى متعددة من السكان المحليين بسبب إطلاقه غازات تسببت في حدوث تهيج.

في الشهر الماضي، أدى انفجار ضخم آخر في مصنع كيماويات بمدينة شيانتاو في هوبي إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعة.

وقالت السلطات الصينية إن الحادث نتج عن "سلوك غير منتظم" من قبل المشغلين وعدم تحديد المخاطر.

وتعتبر الحوادث الصناعية شائعة في الصين، حيث غالبًا ما يتم تطبيق لوائح السلامة بشكل سيئ.

وفي مارس من العام الماضي، أدى انفجار في مصنع كيماويات في مقاطعة جيانجسو الشرقية إلى مقتل 78 شخصًا وإصابة المئات.