روسيا: الولايات المتحدة تتبع سياسة لا إنسانية ضد كوبا 

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إدانة بلاده الشديدة لتغليظ واشنطن عقوباتها ضد كوبا، واصفا هذه السياسة بغير الإنسانية واللاشرعية.
وقال لافروف لوكالة "برينسا لاتينا": "ندين بشكل بشدة هذه السياسة غير الإنسانية وغير الشرعية من قبل واشنطن. كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لتشديد الضغوط على هافانا عبر العقوبات، تقيّد الحقوق الطبيعية المطلقة لمواطني كوبا بل الولايات المتحدة، وهي غير شرعية على الإطلاق وتخرق بشكل صارخ المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف: "هذا الأمر يصبح أكثر وضوحا خاصة في هذا التوقيت، لأنه من بالغ الأهمية أن تبدي كل الدول على خلفية الانتشار النشط لعدوى فيروس كورونا، الإرادة السياسية والحكمة وبعد النظر والتخلي عن الحروب التجارية والعقوبات لتوحيد الجهود لمكافحة هذه المصيبة المشتركة بناء على التفاهم والتضامن والدعم المتبادل".
وتابع: "واشنطن رغم ذلك، تظهر من جديد إيمانها باستثنائيتها وبأنه يمكنها فعل كل شيء عبر تأجيج الهستيريا المعادية لكوبا... أود أن أؤكد مرة أخرى أن روسيا مستعدة دائما لتقديم الدعم اللازم لشريكنا الاستراتيجي وصديقنا المتمثل بجمهورية كوبا".
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