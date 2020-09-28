إعلامية كويتية: الشعب المصري انتصر على أكاذيب قنوات الجماعة الإرهابية

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، من الحرب الإعلامية الشرسة التى يمارسها الإعلام المضاد المدفوع من جهات تقودها مخابرات دول بهدف التعتيم على النجاحات والإنجازات المصرية التى يشهدها العالم ويشهد لها.

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وأوضحت «الرشـيد»، فى تصريحات خـاصة لــــ « دوت الخليج»، أن الإعلام العربي من الخليج إلى المحيط يحتاج إلى فلترة وإضافة قوية كى تصبح الرسالة واحدة وهدفها واحد وبنفس قوة وتأثير الإعلام المضاد الذى يعكف ليلًا نهارًا على ترسيخ الصورة لدى متابعيه رغم الادعاءات الكاذبة والفبركة التى هى أساس عملهم.

ولفتت «الإعلامية الكويتية»، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن وعى الشعب هو السلاح ضد كل المحاولات لهدم الدولة المصرية أصابت قلب الواقع، فقد نجح الشعب المصري وبجدارة فى دحض الشائعات والأكاذيب والفبركة التى بثتها منابر الإخوان فى الـ 20 من الشهر الجاري بعد دعوات التظاهر التى حرضت عليها قنوات الجزيرة والموالين لها وجماعة الإخوان الإرهابية ، مؤكدة فى الوقت ذاته، أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار على كافة المستويات سواء الاقتصادية، الأمنية وغيرها.

وأشارت «الرشيد»، إلى أن الحلقة الاستثنائية التى عرضها كل من الإعلامي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، والإعلامي يوسف الحسيني، حول حقيقة مظاهرات نزلة السمان في حلقة استثنائية على فضائية "إكسترا نيوز" التى حاولا من خلالها كشف كذب وتدليس قنوات الإخوان والجزيرة، خطوة كانت تحتاج إلى مراجعة قبل تنفيذها، فكان من الأجدر أن تنقل وسائل الإعلام مجتمعة على هدف واحد مقاطع فيديو مباشرة مع المواطنين فى كافة المحافظات للرد على الأكاذيب وقطع الطريق أمام محاولات نشر الفوضي الخلاقة ، مؤكدة أن وعى الشعب تفوق وبجدارة على وسائل الإعلام فى صفع الإخوان.