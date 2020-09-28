عقاب قاس ينتظر أردوغان وهذه المرة من السعودية .. تفاصيل

كشفت صحيفة "جمهوريت" التركية، اليوم الأحد، عن إجراء عقابي اتخذته المملكة العربية السعودية، ضد تركيا، لأسباب سياسية من ضمنها نشاط تركيا برئاسة، رجب طيب أردوغان، في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت الصحيفة، إن السعودية ستفرض حظرًا على استيراد جميع المنتجات القادمة من تركيا، موضحة أن المملكة تعمل على منع المؤسسات التجارية من استيراد البضائع التركية.

وبحسب الصحيفة، فإن تلك الإجراءات بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد التركي، حيث تصل عائدات التجارة التركية مع السعودية إلى مئات الملايين من الدولارات.

في سياق متصل، ذكرت قناة "ميليتاريست" الروسية، أن قرار المملكة جاء ردًا على نشاطات أنقرة في إقليم قره باج المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

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وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق من اليوم على لسان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنها تدعم أذربيجان بكل إمكانياتها في حربها ضد أرمينيا.

ونددت وزارة الخارجية الأرمينية في وقت سابق بالتدخل التركي في الأزمة، مؤكدة أن تركيا أرسلت السلاح والمرتزقة إلى أذربيجان.

وقالت السلطات الأرمينية إن خبراء عسكريين أتراك يقاتلون إلى جانب القوات الأذربيجانية ضد نظيرتها الأرمينية في إقليم قره باج.

وأدى إعلان تركيا الدخول في الأزمة، إلى إدانة الاتحاد الأوروبي للتدخلات الخارجية في الحرب بين الطرفين، داعيًا كل من أذربيجان وأرمينيا لضبط النفس ووقف إطلاق النار فورًا واللجوء إلى المفاوضات.