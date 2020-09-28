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وحسبما أفادت شبكة "CNN"، قالت كاردشيان، فى سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر، إن "الأرمن فى آرتساخ (قره باغ) يتعرضون للهجوم.. نصلى من أجل الرجال والنساء الشجعان الذى يخاطرون بحياتهم من أجل حماية آرتساخ وأرمينيا".
ورأت كارداشيان أن "الأخبار مضللة، وهذه ليست اشتباكات"، وقالت إن "أرمينيا ضحية لهجمات غير مبررة من قبل أذربيجان وحملة التضليل المتوقع أن تصاحبها"، وأضافت أن "أذربيجان تحجب وسائل التواصل الاجتماعى باستثناء الدعاية الحربية".
وطالبت كارداشيان بإرسال مراقبين دوليين للتحقيق، و"اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية دولية لمنع التصعيد غير الضرورى والمأساة"، وحثت على المشاركة فى عريضة عبر موقع على الإنترنت تطالب بإدانة "العدوان الأذربيجانى".
ودعت كارداشيان البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى إلى مطالبة أذربيجان بوقف "جميع الاستخدامات الهجومية للقوة"، و"قطع جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لأذربيجان التى تُستخدم ضد الأرمن"، و"تحذير تركيا لوقف إرسال الأسلحة والمقاتلين إلى باكو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيم كاردشيان تطالب واشنطن بتحذير تركيا من دعم أذربيجان عسكريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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