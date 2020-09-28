البديل الألمانى يطرد متحدثه بعد دعوته لقتل المهاجرين بالرصاص والغاز

أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليوم الإثنين، طرد المتحدث السابق باسمه كريستيان لوت، بعد تقارير انتقدت تصريحاته المسيئة للمهاجرين ومطالبه بقتلهم، فى فيلم وثائقى تلفزيونى.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم، قال متحدث باسم الحزب، إن الكسندر جاولاند، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أعلن فصل لوت دون سابق إنذار، مضيفًا أن القرار حظى بالإجماع فى الرئاسة التنفيذية للحزب.

ويأتى قرار الحزب اليمينى الشعبوى على خلفية فيلم وثائقى لمحطة "بروزيبن" بعنوان " اليمين.. الألمانى.. المتشدد"، غير أنه لم يتسن التأكد رسميا إذا كان قيادي البديل الذى اقتبست أقواله، هو فعلا لوت، إذ أن وجه عضو حزب البديل، الذى صُور مع المدونة فى إحدى الحانات، لم يكن سهل التحديد.

وقال ماركوس شميت، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية: "لا يمكن أن نقول ما قيل فى اللقاء".

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وحسب بيانات المحطة، قال المتحدث فى الفيلم إن "حزب البديل مهم، وهذه حالة فصام لا مراء فيها، ولطالما ناقشنا هذا مع جاولاند، فكلما ازدادت ألمانيا سوءًا كان هذا أفضل لحزب البديل".

وعن المهاجرين، قال القيادى الحزبى: "لا يزال فى مقدورنا قتلهم جميعًا رميًا بالرصاص، ليس فى هذا مشكلة على الإطلاق، أو أن نقتلهم بالغاز السام أو كما يحلو لك، لا يهمنى".

وكان لوت يشغل فى البداية منصب المتحدث باسم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ثم المتحدث باسم الكتلة البرلمانية، قبل إعفائه من منصبه بعد تعالى اتهامات ضده لوصف نفسه فى إحدى المحادثات بـ " فاشى".