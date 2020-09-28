عاجل .. أرمينيا تعلن التصدى لهجوم أذربيجانى وتدمير 22 دبابة و10 عربات مصفحة

ويأتى إعلان وزارة الدفاع الأرمينية وسط تصاعد المعارك بين يريفان وباكو فى مواجهات دامية بمنطقة ناغورنى قرة باغ، التى يقطنها مواطنون من الأرمنيين، وتسعى أذربيجان بدعم تركى لإعادة السيطرة عليها. واستمر النزاع الحدودى بين أرمينيا وأذربيجان بسبب مرتفعات "ناغورنى قره باغ"، وبدأ الصراع فى نهاية الثمانينات مع استقلال البلدين عن الاتحاد السوفيتى.

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