الارشيف / أخبار عالمية

سلطنة عمان تعلن فتح المساجد في هذا الموعد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نقلت وسائل الإعلام الرسمية العمانية، الاثنين، عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قولها إن السلطنة ستعيد فتح المساجد في 15 نوفمبر، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس ، وذلك في خطوة جديدة ضمن إجراءات تخفيف قيود مواجهة الوباء.

وأعلنت السلطنة أيضا استئناف الرحلات الدولية اعتبارا من أول أكتوبر، ورفع إجراءات العزل العام بمحافظة ظفار في جنوب البلاد، المفروضة منذ مارس، وذلك في نفس اليوم.

وسجلت عمان، التي يبلغ تعدادها السكاني 4.7 مليون نسمة، 607 حالات إصابة جديدة بالفيروس، الاثنين، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98 ألفا و57 إصابة، فضلا عن 924 وفاة.

Advertisements

وشهدت البلاد ارتفاع معدلات الإصابة اليومية فوق ألفي حالة خلال يوليو.

واستؤنفت حركة النقل العام، الأحد، وأعلنت السلطات الصحية، الخميس الماضي، إمكانية إقامة الأنشطة الرياضية لكن بدون حضور مشجعين.

وألغت البلاد في أغسطس حظر التجول الليلي، وفتحت أيضا بعض المطاعم والصالات الرياضية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تعلن فتح المساجد في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا