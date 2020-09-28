رويترز: تركيا قدمت 1500 دولار راتب لكل مقاتل تنقله لـ أذربيجان

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ووفقًا للتصريحات التى نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت عناصر من الفصائل السورية المسلحة إن تركيا قدمت لكل مقاتل تنقله لأذربيجان راتب شهرى 1500 دولار.
وجاءت الاشتباكات الأخيرة فى 2020 تصعيدًا نادرًا للصراع، وهددت أذربيجان غنية الطاقة باستعادة السيطرة على المنطقة بالقوة، وتعهدت أرمينيا بسحق أى هجوم عسكرى من جارتها لاستعادة المنطقة.
وعملت تركيا على إشعال الصراع بين البلدين بمساندة أذربيجان ضد أرمينيا، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.
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