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الكويت تعلن إعادة فتح منفذ العبدلي البري مع العراق

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عقد مجلس الوزراء الكويتي  اجتماعه الأسبوعي، عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء، والذي تناول المستجدات حول فيروس في البلاد، إضافة إلى قضايا اخرى، وفق ماذكرت صحيفة  القبس الكويتية.

أكد مجلس الوزراء الكويتي ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية، التي تشير إلى تصاعد وتيرة هذا الوباء وما تستوجبه من اتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر والالتزام الجاد، بالاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض. 

وكلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية. 

كما وافق المجلس على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير، وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة و الإدارة العامة للجمارك لتنفيذ القرار.

 وأشار إلى التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى دولة الكويت شهادة فحص PCR من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، وذلك دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى البلاد.

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