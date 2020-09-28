ضبط "شحنة قاتلة" في أفغانستان.. وفتح تحقيق عاجل

ضبطت الشرطة الأفغانية 4 أطنان من نترات الصوديوم، التي تستخدم في صنع السيارات الملغومة والعبوات الناسفة البدائية، وذلك في واحدة من كبرى عمليات الضبط في البلاد.

وجرى ضبط هذه الكمية من المادة الكيمياوية في شاحنة بالعاصمة الأفغانية كابل، الأحد، وألقي القبض على السائق فيما تُجرى التحقيقات حاليا في الأمر حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان. وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم تشر الحكومة إلى مسؤولية جماعة مسلحة بعينها عن تلك الشحنة، حيث تستخدم نترات الصوديوم أيضا في الأسمدة والمواد الحافظة إلا أنها محظورة في أفغانستان منذ أعوام.

وأعلنت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان الأحد أنها اعتقلت 7 من أفراد تنظيم داعش في مدينة جلال اباد بشرق البلاد، ومن بينهم رجل يُعتقد أنه مسؤول عن التخطيط لتفجيرات في المناطق الحضرية.

وجاء في بيان للمديرية أن المجموعة كانت تخطط لاستهداف تجمع لقوات الأمن الأفغانية أو لشيوخ القبائل في إقليم ننكرهار الذي يقع في شرق البلاد وشهد عددا من الهجمات التي شنها مسلحو اداعش هذا العام.