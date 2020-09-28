"كورونا" يقتحم سفينة سياحية في اليونان

قالت السلطات اليونانية إن 12 من أفراد طاقم سفينة سياحية ترفع علم مالطا وتقوم بجولة في جزيرة يونانية وعلى متنها أكثر من 1500 شخص، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتم عزلهم على متنها.

وبدأت السفينة "مين شيف-6"، التي تديرها شركة |تي يو آي كروزس، رحلتها في هيراكليون بجزيرة كريت جنوبية اليونان ليلة الأحد، وعلى متنها 922 راكبًا و666 من أفراد الطاقم، حسبما ذكرت وزارة الشحن اليونانية الاثنين.

وكان من المقرر أن تبحر إلى بيرايوس، الميناء الرئيسي للبلاد بالقرب من العاصمة اليونانية، أثينا، وبعد ذلك إلى جزيرة كورفو في الغرب.

وقالت الوزارة إنها أجرت اختبارات فيروس كورونا على 150 من أفراد الطاقم، ووجدت أن 12 منهم مصابا.

Advertisements

وخضع الركاب لاختبارات قبل الصعود إلى متن السفينة، ولم يكونوا جزءًا من عينة الاختبار.

تم عزل أولئك الذين ثبتت إصابتهم على متن السفينة، وتوجهت السفينة السياحية إلى بيرايوس.

وقالت السلطات الصحية اليونانية إن من المتوقع وصول السفينة الثلاثاء، وسيكون فريق من منظمة الصحة العامة الوطنية على أهبة الاستعداد لإعادة اختبار الحالات الـ 12، بالإضافة إلى أي شخص يعتبره طاقم السفينة والطبيب الذي على متنها ضروريين.

قالت السلطات إن جميع الأشخاص الـ 12 الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن.