مقتل جندى تركى فى انفجار شمال العراق

وقالت الوزارة إن أحد أفرادها أصيب جراء انفجار ذخيرة فى منطقة "عمليات المخلب" بشمالى العراق، ونقل على الفور إلى المستشفى، إلا أن جهود الأطباء لم تنجح فى إنقاذ حياته. وكانت تركيا أطلقت فى 16 يونيو الماضى عملية "مخلب النمر" فى منطقة حفتانين شمالى العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستانى.

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