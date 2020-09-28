كورونا يقتل مليون شخص ويصيب 33.2 مليون حول العالم





ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 33.213.739 مليون إصابة فى مختلف أنحاء العالم، حسبما أكدت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج الإخبارية.

ووفقًا لبيانات جونز هوبكنز، حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح 999202 شخصًا حول العالم. وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية الأعلى تسجيلاً للوفيات والإصابات بالفيروس التاجى عالميًا، تليها الهند من حيث عدد الإصابات، والبرازيل الأكثر تسجيلاً للوفيات.

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