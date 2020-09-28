الارشيف / أخبار عالمية

جلسة طارئة لرئيس وزراء أرمينيا لبحث الرد على هجمات أذربيجان 

0 نشر
محمد بدر 2020-09-28 22:19 0 تبليغ

Advertisements
عقد رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمجلس أمن بلاده، لبحث شن "ضربة مكافئة" للقوات الأذرية وسط التصعيد العسكرى فى قره باغ، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وذكر مجلس الوزراء الأرمنى فى بيان صدر عنه، أن "الجلسة تناولت بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع على الأرض على خط التماس بين قره باغ وأذربيجان وشن القوات المسلحة الأرمنية ضربة مكافئة على العدو".

وفى وقت سابق من اليوم حظرت الحكومة الأرمنية مغادرة الرجال ممن فى سن الخدمة، والاحتياط فى إطار الأحكام العرفية المعلنة منذ أمس الأحد.

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية بإقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلسة طارئة لرئيس وزراء أرمينيا لبحث الرد على هجمات أذربيجان  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا