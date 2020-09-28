جلسة طارئة لرئيس وزراء أرمينيا لبحث الرد على هجمات أذربيجان 

وذكر مجلس الوزراء الأرمنى فى بيان صدر عنه، أن "الجلسة تناولت بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع على الأرض على خط التماس بين قره باغ وأذربيجان وشن القوات المسلحة الأرمنية ضربة مكافئة على العدو".
وفى وقت سابق من اليوم حظرت الحكومة الأرمنية مغادرة الرجال ممن فى سن الخدمة، والاحتياط فى إطار الأحكام العرفية المعلنة منذ أمس الأحد.
واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية بإقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.
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