أرمينيا تعلن إسقاط طائرة في قره باج وأذربيجان تنفي

أعلنت القوات الأرمينية في قره باج، اليوم الأثنين، إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية.

قال المتحدث باسم رئيس إقليم قره باج غير المعترف به دوليًا: "اليوم يمكننا القول أننا اسقطنا طائرة للعدو في منطقة مارتوني".

في المقابل، وصفت وزارة الدفاع الأذربيجانية إعلان الجانب الأرميني عن سقوط طائرة تابعة لقواتها الجوية على خط التماس في قره باج بـ "المعلومات الزائفة".

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وأضاف مدير المركز الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية، العقيد فاجيف دارجياخلي: "الأنباء المنتشرة حول سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية على يد الجانب الأرميني عبارة عن أخبار زائفة.. أود أن أقول أن جميع طائرات الجيش الأذربيجاني في الخدمة وتعمل".