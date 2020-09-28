نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تسجل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأثنين، تسجيل 1422 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 119.107.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس، لييبلغ عدد الوفيات إلى 2113، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 97468، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 19526، من بينها 415 حالة خطير.