تقرير أممى : إفريقيا تخسر قرابة 89 مليار دولار سنويا

أظهرت دراسة للأمم المتحدة، نشرت نتائجها اليوم الاثنين، أن أفريقيا تخسر قرابة 89 مليار دولار سنويا فى صورة تدفقات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبى والسرقة، وهو ما يفوق ما تتلقاه من مساعدات التنمية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





التقديرات الواردة فى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" المؤلف من 248 صفحة، وهى الأكثر شمولا حتى الآن بالنسبة لأفريقيا، وتظهر اتجاها متزايدا بمرور الوقت وهى أعلى من معظم التقديرات السابقة.

ووصف التقرير أفريقيا بأنها "دائن صافٍ للعالم"، وقال الأمين العام للأونكتاد، موخيسا كيتويى، إن "التدفقات المالية غير المشروعة تحرم أفريقيا وشعوبها من إمكانياتهم، وتقوض الشفافية والمساءلة وتضعف الثقة فى المؤسسات الأفريقية".

فيما قال، جونيور ديفيس، رئيس وحدة السياسات والبحوث بقسم أفريقيا فى الأونكتاد، إن الرقم من المرجح أن يكون أقل من الواقع، مستشهدا بمحدودية البيانات.

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وفقا للتقرير، فإن ما يقرب من نصف الرقم السنوى الإجمالى البالغ 88.6 مليار دولار يعود إلى تصدير سلع مثل الذهب والماس والبلاتين.

وعلى سبيل المثال، شكل الذهب 77 فى المائة من إجمالى الصادرات التى تعانى من نقص فى الفواتير بقيمة 40 مليار دولار فى عام 2015، كما أظهر التقرير.