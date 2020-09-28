نتنياهو يرجح تمديد فترة الإغلاق في إسرائيل لمدة شهر لمواجهة كورونا

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، وزارة الصحة الإسرائيلية بالاستعداد لعلاج 1500 مصاب بفيروس كورونا في حالة خطرة اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

وأفادت القناة الـ 12 العبرية، بأن نتنياهو يرجح تمديد فترة الإغلاق في إسرائيل لمدة شهر في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وكان نتنياهو قد أجرى منذ أمس الأحد سلسلة مناقشات مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الشأن، داعيا إياها لإعداد خطط سيناقشها "كابينت كورونا" هذا الأسبوع.

ووصلت حصيلة الضحايا إلى 1499 شخصا بعد تسجيل 33 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 763 مريضا.

وكانت إسرائيل أعلنت فرض الإغلاق الكامل في البلاد يوم الجمعة الماضية، وسط مظاهرات غاضبة من حكومة نتنياهو، بسبب تعاملها مع ملف جائحة فيروس كورونا، الذي اجتاح البلاد وحولها إلى أحد أخطر بؤر فيروس كورونا في العالم.