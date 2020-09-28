ترامب يثير ملاحظات حول استراتيجية اختبار كورونا في الولايات المتحدة

يقدم الرئيس دونالد ترامب إيجازًا صحفيًا حول استراتيجية اختبار فيروس كورونا الأمريكية في البيت الأبيض اليوم الاثنين. وتعهد ترامب بتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية العام. وقال إنه قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، سيكون اللقاح متاحًا للتوزيع. واتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بمحاولة الإسراع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا ، معربين عن مخاوفهم من أنه قد يؤثر على كفاءته.

وقال الرئيس الأسبوع الماضي إن إدارته يمكنها تجاوز محاولة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتشديد معايير الترخيص للقاح كوفيد 19.

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