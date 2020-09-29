الاستعلام عن طلب قرض من بنك التسليف 1442

أصبح الاستعلام عن طلب قرض من بنك التسليف والادخار من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطن السعودي في الوقت الراهن، وذلك نظراً لسوء الظروف الاقتصادية في البلاد حيث يقوم البنك بتقديم القروض والمساعدات للمشروعات الصغيرة ولأصحاب الحرف البسيطة وذلك لتشجيعهم على الاستمرار في العمل. كما يقوم البنك أيضاً بتقديم قروض اجتماعية دون أي فوائد لأصحاب الدخل المحدود وذلك لسد احتياجاتهم الضرورية، وتحسين مستوي معيشة كل المواطن داخل المملكة.

الاستعلام عن طلب قرض من بنك التسليف والادخار

يعد البحث عن طلب قرض من بنك التسليف إلكترونياً من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في هذه الفترة فهي خدمة إلكترونية جديدة أعلن عنها بنك التسليف والادخار السعودي وذلك بسبب الظروف الراهنة لما تمر به البلاد من حالة الحظر المنزلي خوفاً من انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين،حيث يسعى العديد من المواطنين بالمملكة للحصول على طلب إعفاء من قرض بنك التسليف والادخار، فلذلك قام البنك بتوفير كافة الخدمات الإلكترونية لكل ما يحتاج إليه المواطن ، حيث أعلن بنك التسليف عن إمكانية العميل الاستعلام عن قروض بنك التسليف والاستعلام عن الأقساط المتأخرة والمتبقية في أي مكان وأي زمان وكل ذلك يمكن معرفته في خلال لحظات.

خطوات الاستعلام عن قرض من بنك التسليف برقم الهوية أو رقم السجل المدني

أعلن بنك التسليف والادخار عن إمكانية العملاء الاستعلام والسداد إلكترونياً دون أي عناء ودون الحاجة إلي الذهاب لأحد فروع البنك أو مكينات الصراف الآلي، ويمكن القيام بذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار واضغط على أيقونة” إنشاء حساب جديد ” وذلك إذا لم تكن تمتلك حساب شخصي.

وإذا كنت تمتلك حساب شخصي مسبقاً قم إدخال “اسم المستخدم وكلمة السر”.

بعد ذلك سيتم تحويلك إلى نافذة جديدة تظهر بها كافة معلوماتك الشخصية وجميع التفاصيل المتعلقة بالقرض مثل الاسم-التاريخ- نوع القرض المطلوب- الأقساط المتبقية- رقم الهوية الوطنية.

وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة “الأقساط المتأخرة” وبعد ذلك سوف تظهر صفحة بها كافة التفاصيل والأقساط المتبقية من قيمة السداد.

شروط طلب قرض من بنك التسليف

الحصول على قرض بنك التسليف توجد بعض الشروط المطلوبة لضمان قبول الطلب، ومن أهم شروط بنك التسليف والادخار السعودي ما يلي:

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يجب أن يقدم الشخص المتقدم للحصول على القرض كل الأوراق والمستندات المطلوبة التي تؤكد بأن راتبه الشخصي لا يتجاوز عن 2000 ريال سعودي.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد ولا أي مشروع للتمويل.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب متفرغاً للعمل في المشروع المقترح.

إلا يقل عمر الشخص المتقدم عن 25 عاماً، ولا يزيد عن 55 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن يقدم الشخص المتقدم بطلب القرض كل الأوراق والمستندات التي تؤكد بأن راتبه لا يتجاوز 2000 ريال سعودي.

وحالة التقديم للحصول على القرض من أجل إنشاء أو تطوير مشروع خاص يجب أن لا تتعدى قيمة المبلغ المطلوب أكثر من 8 مليون ريال سعودي.

استعلام عن الكفيل في بنك التسليف

تعد خدمة استعلام عن الكفيل في بنك التسليف عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية من افضل الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار، حيث تمكن المقترض من الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص للبنك وذلك من أجل أن يطلع صاحب العمل علي تفاصيل القرض والمبلغ الذي حصل عليه المكفول، حيث يمكن أيضاً لأصحاب المهن معرفة قيمة المستحقات من القرض التي حصل عليه البنك و القيمة المتبقية، ويمكن معرفة ذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

قم بزيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة.

ثم قم بالضغط على “موافق”.

قم بتسجيل الدخول على “حسابي في بنك التسليف”.

يجب بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وعليك التأكد من ذلك.

ثم قم بالضغط على أيقونة “بحث”.

في النهاية سوف تظهر لك صفحة جديدة بجميع التفاصيل نتيجة الاستعلام عن الكفيل في بنك التسليف.

كما يمكن للكفيل التابع لبنك التسليف والادخار السعودي الاستعلام من خلال الاتصال علي مركز الاتصال الموحد التابع للبنك على رقم” 920008002 ” الذي يمكن للكفيل من خلال هذا الرقم التواصل مع خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية للاطلاع علي الأقساط المتبقية أو المسددة وكل ذلك يمكن القيام به بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن الاقساط المتبقيه من بنك التسليف

يعد بنك التسليف والادخار من أفضل البنوك التي تقدم خدمة الاستعلام عن الأقساط المتبقية حيث يمكن العملاء من معرفة الأقساط المتبقية والذائدة ويستطيع من خلال ذلك أدارة حساباته ومعرفة قيمة الأقساط المدفوعة في بنك التنمية الاجتماعية، أو يمكنك إجراء الاستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية، وذلك باستخدام الاسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على “تسجيل الدخول” كما هو موضح أمامك ثم ستظهر لك كافة البيانات المطلوبة من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة كرقم الهوية وإدخال كلمة المرور الخاصة والتي سبق لك بتسجيلها سابقاً.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها ثم قم بالضغط على “موافق”.

وبعد الدخول لخدمة حسابي التابعة لبنك التسليف، سوف تظهر صفحة بها عدة اختيارات قم باختيار أيقونة “قروض بنك التسليف”

بعد ذلك قم باختيار القرض في حالة إذا كان لديك أكثر من قرض، ثم قم بالضغط على القرض الذي ترغب في مشاهدة الأقساط المسددة بخصوصة.

وبعد أن تقوم باختيار القرض سوف يتم تحويلك أوتوماتيكيا إلى صفحة القرض للتعرف على الأقساط المتأخرة.

وفي النهاية قد قمنا بتقديم بعض المعلومات المتعلقة ببنك التسليف والادخار السعودي ومعرفة خطوات الاستعلام عن طلب القرض وشروط بنك التسليف والاستعلام عن الكفيل في بنك التسليف والاستعلام عن الأقساط المتبقية.