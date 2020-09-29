6 ملايين إصابة بفيروس كورونا في الهند
تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند الـ6 ملايين إصابة اليوم الاثنين، لتظل البلاد في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة.
وأعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين تسجيل 82170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي إلى 6074703 حالة. كما تم تسجيل ما لا يقل عن 1039 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 95542 منذ بدء الوباء.
ويتم تسجيل الإصابات الجديدة في الهند حاليا بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم. ومن المتوقع أن تصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان الدولة الأكثر تضررا من الوباء في الأسابيع المقبلة، متجاوزة الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 7 ملايين إصابة .
وعلى الرغم من تزايد الإصابات، يوجد في الهند أكبر عدد من المرضى المتعافين في العالم، حيث تعافى أكثر من 5 ملايين شخص من كوفيد-19 في الهند ويبلغ معدل التعافي في البلاد 82 بالمئة وفقًا لوزارة الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا في الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.