الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 21 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 27 سبتمبر، ارتفاعا من 14 حالة سجلت في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.
وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 حالة قبل يوم إلى 14 حالة. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.
ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85372 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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