تأجيل المفاوضات الليبية في المغرب يوما واحدا

ذكرت وسائل إعلام متفرقة، أنه تم الإعلان عن تأجيل انطلاق المفاوضات الليبية- الليبية في المغرب إلى يوم الأربعاء بعد غدٍ، بعدما كان من المقرر أن تنطلق الثلاثاء.

يأتي ذلك، فيما تناولت المحادثات الليبية التي استضافتها مدينة الغردقة، الاثنين، سبل تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وتأمين حقول النفط والمنشآت النفطية والمؤسسات الحكومة والبنية التحتية وتهدئة الأوضاع.

وتحتضن الغردقة المصرية المطلّة على ساحل البحر الأحمر اجتماعا أمنيا ليبيا - ليبيا، لبحث ترتيبات ضمان أمن المؤسسات والمنشآت النفطية والبنية التحتية، من خلال تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، والعمل على تشكيل قوة عسكرية موّحدة في البلاد.

واستعرضت محادثات الاثنين، سبل تشكيل قوات مشتركة من الجانبين تتولى تنفيذ المهام، التي سيتم الاتفاق عليها بما يسهم في بناء الثقة بين الجانبين، وتمهيد الطريق أمام انطلاق المباحثات السياسية والاقتصادية الرامية للوصول إلى تسوية شاملة على أساس مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

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وأكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن جميع القوى الليبية تمهد حاليا لاجتماع جنيف والذي سيعقد في أكتوبر المقبل.

وسيبحث اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة و نائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة (برقة، فزان وطرابلس)، وكذلك المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

يأتي اجتماع الغردقة، وفقا للمريمي، في إطار الاتفاق على المناصب السيادية و التشاور للوصول لتسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الليبية وتضمن أمن البلاد والمنطقة والمتوسط، وتحقق الاستقرار للشعب الليبي، مشيرا إلى أن كافة الحوارات ستكون وفق أساس إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.

فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.